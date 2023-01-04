Ексголові Куп'янської РДА, яка співпрацювала з окупантами, загрожує до 10 років ув'язнення

Куп'янська окружна прокуратура Харківської області затвердила та скерувала до Новомосковського суду Дніпропетровської області обвинувальний акт стосовно депутата Куп'янської райради, колишньої голови Куп'янської РДА Сніжани Чернової, обвинувачуваної в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1).

"Під час окупації вона обійняла посаду "в. о. заступника начальника Курилівського територіального відділу військово-цивільної адміністрації Куп'янського району Харківської області", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, обвинувачена активно сприяла поширенню окупаційного режиму, виконуючи всі вказівки російських загарбників. Після деокупації регіону жінка втекла до Києва, звідки планувала виїхати до Європейського Союзу. Але це їй не вдалось. На початку грудня її затримали правоохоронці.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від п’яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.