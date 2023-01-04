Події

11:23 04.01.2023

Херсонці на 95% забезпечені водою та електроенергією, 80% мають тепло в домівках - ОВА

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Херсонці на 95% забезпечені водою та електроенергією, 80% мають тепло в домівках - ОВА

Станом на 4 січня понад 95% жителів Херсона забезпечені водою та електроенергією, теплопостачання відновлено у домівках майже 80% херсонців, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у середу в ефірі загальнонаціонального марафону.

"Зараз Херсон забезпечений світлом та водою на більш ніж 95%, центральне теплопостачання у своїх домівках мають близько 80% херсонців. Нещодавно енергетикам вдалося відновити електропостачання на Острові. Там ситуація з комунікаціями найскладніша, адже росіяни постійно обстрілюють цей мікрорайон. Зокрема, атакують й критичну інфраструктуру", - повідомив Янушевич.

Загалом на звільненій Херсонщині електропостачання мають 75 населених пунктів із 228, водопостачання – 46 населених пунктів зі 186, газопостачання – 53 населені пункти із 88.

"Роботи з відновлення комунікацій не припиняють ні на день, наші фахівці продовжують працювати, щоб усі жителі Херсонщини мали доступ до базових послуг", - запевнив Янушевич у своєму телеграм-каналі.

Теги: #газ #херсон #світло

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