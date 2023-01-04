Непрофесіоналізм призводить до високого рівня втрат у РФ - британська розвідка про удар по Макіївці

Знищення великої кількості російських окупантів в окупованій РФ Макіївці Донецької області свідчить про непрофесіоналізм російського військового командування, повідомляється у звіті оборонної розвідки, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії.

"31 грудня 2022 року Україна завдала удару по будівлі школи в утримуваному Росією місті Макіївці неподалік Донецька, яку Росія майже напевно захопила для використання у військових цілях. Будівля була повністю зруйнована, і, як підтвердили в Міноборони Росії, загинуло 89 російських військовослужбовців. Враховуючи масштаби пошкоджень, є реальна ймовірність того, що поряд із житловими приміщеннями зберігалися боєприпаси, які вибухнули під час удару, спричинивши вторинні вибухи", - йдеться у зведенні.

У повідомленні також зазначено, що будівля розміщувалася лише за 12,5 км від лінії фронту, причому на одній із найзапекліших ділянок.

"Російські військові мають досвід небезпечного зберігання боєприпасів задовго до нинішньої війни, але цей інцидент показує, як непрофесіоналізм призводить до високого рівня втрат у Росії", - зазначають у британській розвідці.