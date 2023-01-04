Події

11:07 04.01.2023

Непрофесіоналізм призводить до високого рівня втрат у РФ - британська розвідка про удар по Макіївці

1 хв читати
Непрофесіоналізм призводить до високого рівня втрат у РФ - британська розвідка про удар по Макіївці

Знищення великої кількості російських окупантів в окупованій РФ Макіївці Донецької області свідчить про непрофесіоналізм російського військового командування, повідомляється у звіті оборонної розвідки, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії.

"31 грудня 2022 року Україна завдала удару по будівлі школи в утримуваному Росією місті Макіївці неподалік Донецька, яку Росія майже напевно захопила для використання у військових цілях. Будівля була повністю зруйнована, і, як підтвердили в Міноборони Росії, загинуло 89 російських військовослужбовців. Враховуючи масштаби пошкоджень, є реальна ймовірність того, що поряд із житловими приміщеннями зберігалися боєприпаси, які вибухнули під час удару, спричинивши вторинні вибухи", - йдеться у зведенні.

У повідомленні також зазначено, що будівля розміщувалася лише за 12,5 км від лінії фронту, причому на одній із найзапекліших ділянок.

"Російські військові мають досвід небезпечного зберігання боєприпасів задовго до нинішньої війни, але цей інцидент показує, як непрофесіоналізм призводить до високого рівня втрат у Росії", - зазначають у британській розвідці.

Теги: #удар #пту #макіївка #британська_розвідка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:44 04.01.2023
Окупанти ввечері завдали ракетного удару по околицях Запоріжжя, поранено людину

Окупанти ввечері завдали ракетного удару по околицях Запоріжжя, поранено людину

07:37 03.01.2023
Удар по військовій базі окупантів у Макіївці може підірвати авторитет Путіна, тому Міноборони РФ намагається перекласти відповідальність на т.зв. "ДНР"

Удар по військовій базі окупантів у Макіївці може підірвати авторитет Путіна, тому Міноборони РФ намагається перекласти відповідальність на т.зв. "ДНР"

17:55 02.01.2023
Україна і РФ ведуть бої за контроль над трасою Р66 на Кремінну - британська розвідка

Україна і РФ ведуть бої за контроль над трасою Р66 на Кремінну - британська розвідка

20:16 29.12.2022
У результаті ракетного удару РФ у четвер загинуло троє людей, ще шість поранено

У результаті ракетного удару РФ у четвер загинуло троє людей, ще шість поранено

19:16 29.12.2022
РФ випустила по українській території 69 ракет, силами оборони знищено 54 ракети

РФ випустила по українській території 69 ракет, силами оборони знищено 54 ракети

09:44 28.12.2022
Окупанти завдали удару по Слобідському району Харкова, інформації про постраждалих немає – Синєгубов

Окупанти завдали удару по Слобідському району Харкова, інформації про постраждалих немає – Синєгубов

11:11 24.12.2022
Головним стримувальним чинником для наступу окупантів залишається нестача боєприпасів - британська розвідка

Головним стримувальним чинником для наступу окупантів залишається нестача боєприпасів - британська розвідка

14:56 22.12.2022
Російські окупанти завдали ракетних ударів по Краматорську – К.Тимошенко

Російські окупанти завдали ракетних ударів по Краматорську – К.Тимошенко

18:13 16.12.2022
У Кривому Розі троє загиблих та 13 постраждалих від ракетного удару

У Кривому Розі троє загиблих та 13 постраждалих від ракетного удару

10:48 16.12.2022
Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу дві людини загинули, щонайменше п'ять поранені - голова Дніпропетровської ОВА

Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу дві людини загинули, щонайменше п'ять поранені - голова Дніпропетровської ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кулеба: Ми проводимо переговори не лише про нові батареї Patriot, а й про поставки нових систем NASAMS, Iris-T, Crotale

Patriot буде розгорнуто в Україні найближчим часом - МЗС

Уряд спростив правила ввезення в Україну дронів

Херсонці на 95% забезпечені водою та електроенергією, 80% мають тепло в домівках - ОВА

Російські агресори за минулу добу вбили п'ять мирних громадян, 13 поранили – К.Тимошенко

ОСТАННЄ

Агентів РФ, які збирали дані про HIMARS і енергооб'єкти в Донецькій області, засудили до реальних термінів

Найближчої доби в Україні похолодає, очікуються дощі зі снігом

Кулеба: Ми проводимо переговори не лише про нові батареї Patriot, а й про поставки нових систем NASAMS, Iris-T, Crotale

Мобілізовані окупантами українці планують здаватися в полон у Луганській області - Генштаб ЗСУ

Показники готовності українців до зими свідчать про їхню високу адаптивність до подальшого опору – соціологи

Кулеба: Ми започаткували процес делегітимізації перебування РФ у Радбезі ООН, готуємося до наступних кроків

Patriot буде розгорнуто в Україні найближчим часом - МЗС

Метрополітен Києва у 2022 році перевіз на 50% менше пасажирів

Уряд спростив правила ввезення в Україну дронів

Херсонці на 95% забезпечені водою та електроенергією, 80% мають тепло в домівках - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА