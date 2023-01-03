Генштаб підтвердив втрати окупантів внаслідок удару ЗСУ у Херсонській області

У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили втрати російських окупантів у кількості 500 осіб загиблими та пораненими внаслідок удару ЗСУ у суботу, 31 грудня, у Херсонській області.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневу поразку підрозділами сил оборони України 31 грудня живої сили та військової техніки противника в районі населеного пункту Чулаківка Херсонської області. Втрати противника склали близько 500 військовослужбовців пораненими та загиблими", - йдеться у ранковому зведенні у вівторок.

У Генштабі зазначили, що 1 січня Сили оборони України зазнали вогняної поразки особового складу російських окупантів у районі населеного пункту Федорівка Херсонської області.

Українська авіація минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Також минулої доби українські захисники збили ворожий вертоліт Ка-52 та 3 розвідувальні БПЛА типу "Орлан-10".

Крім того, ракетні війська та артилерія Сил оборони минулої доби зазнали вогневої поразки району зосередження живої сили та військової техніки противника, а також радіолокаційної станції ворога.