Ракетний удар у Дружківці Донецької області припав по льодовій арені "Альтаїр", повідомив генеральний директор хокейного клубу "Донбас" Федір Іллєнко.

"Льодова арена… це не просто будівля… це другий будинок для нашого клубу після 2014 року… це сотні дитячих змагань, десятки міжнародних турнірів, посмішки дітей… це найбільша школа хокею та фігурного катання в Україні… це люди, які створювали радість всі 8 років з початку війни… немає слів… "визволителі", - написав він у фейсбуці вночі у вівторок.

Як повідомлялося, російські війська в ніч на вівторок здійснили ракетний обстріл Дружківки Донецької області, поранено 2 особи, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко у телеграм-каналі.