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19:24 02.01.2023

Законопроєкт №5655 посилює роль місцевого самоврядування у будівельному процесі - Мінрегіон

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Законопроєкт №5655 посилює роль місцевого самоврядування у будівельному процесі - Мінрегіон

Законопроєкт про реформу містобудування (№5655) посилює роль органів місцевого самоврядування у будівельному процесі, повідомила пресслужба Мінрегіону.
"Будівельний процес узагалі неможливий без основної функції в ньому органів місцевого самоврядування. Місцева влада затверджує містобудівну документацію, яка чітко визначає обмеження до кожної конкретної земельної ділянки та надає умови забудови. Приймає рішення про виділення земельної ділянки, яка має відповідне функціональне та цільове призначення. Далі ОМС здійснюють моніторинг забудови. Наприклад, якщо на виділеній ділянці можливо побудувати школу, то замовник і забудовник не може побудувати там житловий будинок", - цитує пресслужба заступницю міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Наталію Козловську.
За її словами, законопроєкт упроваджує цифровізацію процесів і реєстраційних процедур у будівництві, що дасть змогу виключити людський чинник під час ухвалення ключових рішень.
Як повідомлялося, 13 грудня 2022 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №5655 про реформування сфери містобудування. За нього проголосували 228 депутатів. Петиція з вимогою ветувати законопроєкт набрала понад 25 тис. підписів і чекає на розгляд президентом.
Раніше, 1 грудня 2022 року, парламент зняв законопроєкт із розгляду. На його доопрацюванні наполягали Асоціація міст України, мери міст, НАЗК, Міністерство культури та інформполітики, Національна спілка архітекторів України.

Теги: #закон #нерухомість #мінрегіон

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