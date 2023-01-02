Депутат Куп'янської міськради, який став заступником голови окупаційної адміністрації, передавав інформацію про ЗСУ та пропонував жителям воювати проти України

Депутату Куп'янської міськради заочно оголошено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

"Депутат Куп'янської міської ради, будучи паралельно керівником одного з комунальних підприємств у місті, почав співпрацювати з окупантами. У квітні він добровільно обійняв посаду "заступника голови" так званої ВДА Куп'янського району Харківської області", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, на цій посаді він мав опікуватися інфраструктурою. Разом з іншими колаборантами підозрюваний передавав російським загарбникам адреси проукраїнськи налаштованих місцевих жителів. Крім того, він надавав окупантам інформацію про місця розташування особового складу ЗСУ, розклеював у Куп'янську агітаційні листівки із закликом до співпраці з РФ, а також пропонував чоловікам воювати проти України.