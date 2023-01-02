Окупанти обстріляли центр Берислава, п'ять осіб дістали поранень, троє у важкому стані – голова ОВА

Російські окупанти в понеділок обстріляли центр Берислава, унаслідок чого п’ятеро осіб дістало поранень, троє з них перебувають у важкому стані, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Армія РФ завдала чергового терористичного удару по Херсонщині. Сьогодні вранці росіяни атакували центр Берислава - обстріляли міський ринок. Імовірно, вогонь вівся з танка зі сторони тимчасово окупованої Каховки", - написав Янушевич у телеграм-каналі.

Він уточнив, що наразі відомо про п’ятьох поранених.

"Троє людей перебувають у важкому стані. Їх евакуюватимуть до Херсона, де лікарі нададуть постраждалим необхідну медичну допомогу", - підсумував голова ОВА.