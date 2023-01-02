У неділю окупанти завдали 114 ударів по Сумській області, було пошкоджено архітектурну пам'ятку

У неділю окупанти завдали 114 ударів по 5 громадам, в результаті було пошкоджено архітектурну пам'ятку: дерев'яну церкву Святої Варвари, крім цього пам'ятник, будівлю культури, а також будівлю старостату, повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Жив.

"По Есманьській громаді ворог випустив 15 снарядів із реактивних систем залпового вогню. А також зі ствольної артилерії було ще 15 прильотів", - написав Живицький у телеграм-каналі.

Ворог обстріляв із РСЗВ Глухівську громаду, зафіксовано 20 прильотів.

Окрім цього, окупанти обстріляли з мінометів 120 мм калібру Шалигинську громаду, зафіксовано 11 прильотів. Також 10 прильотів ворог здійснив зі ствольної артилерії.

У Краснопільській громаді 6 мін вибухнули на прикордонні.

Противник двічі обстріляв із мінометів 120 мм калібру Білопільську громаду, зафіксовано 27 прильотів.