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12:54 01.01.2023

Об'єкт інфраструктури пошкоджено на Київщині внаслідок нічної атаки дронами-камікадзе

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Один об'єкт інфраструктури в Київській області отримав пошкодження внаслідок атаки дронами-камікадзе, здійсненої російськими окупантами в новорічну ніч, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Вночі Київська область відбила атаку дронами-шахідами. країна-терорист цілилась в об'єкти енергетичної інфраструктури", - написав Кулеба в телеграмі в неділю вранці.

За його словами, в області було запущено близько трьох десятків ворожих безпілотників.

"Попередньо, без постраждалих. Є пошкодження об'єкта інфраструктури. Усю ніч на місцях збиття (ворожих дронів – ІФ-У) працювали екстрені служби", - зазначив Кулеба.

Унаслідок атаки Київщини дронами пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, розпочато розслідування.

Як повідомив Офіс генпрокурора, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).

На території області також зафіксовані пошкодження будинків та транспортного засобу.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Теги: #київська_область #дрони

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