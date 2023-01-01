Об'єкт інфраструктури пошкоджено на Київщині внаслідок нічної атаки дронами-камікадзе

Один об'єкт інфраструктури в Київській області отримав пошкодження внаслідок атаки дронами-камікадзе, здійсненої російськими окупантами в новорічну ніч, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Вночі Київська область відбила атаку дронами-шахідами. країна-терорист цілилась в об'єкти енергетичної інфраструктури", - написав Кулеба в телеграмі в неділю вранці.

За його словами, в області було запущено близько трьох десятків ворожих безпілотників.

"Попередньо, без постраждалих. Є пошкодження об'єкта інфраструктури. Усю ніч на місцях збиття (ворожих дронів – ІФ-У) працювали екстрені служби", - зазначив Кулеба.

Унаслідок атаки Київщини дронами пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, розпочато розслідування.

Як повідомив Офіс генпрокурора, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).

На території області також зафіксовані пошкодження будинків та транспортного засобу.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.