Російські ракетні атаки лише посилюють рішучість як українців, так і США

Російські невибіркові ракетні атаки лише посилюють рішучість як українців, так і США, заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Вже втретє цього святкового тижня Росія здійснила невибіркові обстріли українців, завдаючи ударів по будинках, готелях та інших цивільних об'єктах. Ці атаки, особливо жахливі в цю пору року, лише посилюють рішучість як відважних українців, так і нашу", - написала Брінк у твіттері.

Як повідомлялося, сьогодні вдень Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. Є жертви та постраждалі.