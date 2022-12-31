Події

20:11 31.12.2022

Російські ракетні атаки лише посилюють рішучість як українців, так і США

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Російські ракетні атаки лише посилюють рішучість як українців, так і США

Російські невибіркові ракетні атаки лише посилюють рішучість як українців, так і США, заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Вже втретє цього святкового тижня Росія здійснила невибіркові обстріли українців, завдаючи ударів по будинках, готелях та інших цивільних об'єктах. Ці атаки, особливо жахливі в цю пору року, лише посилюють рішучість як відважних українців, так і нашу", - написала Брінк у твіттері.

Як повідомлялося, сьогодні вдень Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. Є жертви та постраждалі.

 

 

 

Теги: #сша #посол #ракетні_удари

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