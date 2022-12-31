Події

17:26 31.12.2022

Із початку війни з полону РФ вдалося звільнити 1596 українців, відбулося 35 обмінів - Координаційний штаб

1 хв читати
Із початку війни з полону РФ вдалося звільнити 1596 українців, відбулося 35 обмінів - Координаційний штаб

Із початку повномасштабного російського вторгнення з полону РФ вдалося звільнити 1596 військових і цивільних українців, зокрема 187 жінок, загалом відбулося 35 обмінів, повідомили в Координаційному штабі України з питань поводження з військовополоненими.

"Загалом за цей рік під контролем Президента України Володимира Зеленського у результаті роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з російської неволі вдалося визволити 1596 осіб — військових та цивільних. У тому числі від початку повномасштабного вторгнення звільнено з полону 187 жінок", - повідомляється в телеграм-каналі штабу.

Загалом за час війни було проведено 35 обмінів.

Як зазначили в команді Координаційного штабу, робота над подальшими обмінами не припиняється.

Теги: #звільнено_з_полону #коордштаб

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:20 30.12.2022
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відкриває новий телефонний номер консультаційної лінії

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відкриває новий телефонний номер консультаційної лінії

13:03 29.06.2022
Голів двох окупованих громад Херсонщини звільнили з полону російських окупантів

Голів двох окупованих громад Херсонщини звільнили з полону російських окупантів

11:29 22.02.2015
СБУ оприлюднила список 139 звільнених військових на Донбасі

СБУ оприлюднила список 139 звільнених військових на Донбасі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ракетний удар РФ навмисно націлений на житлові райони - Кулеба

Іще 140 українців звільнено з російського полону під час обміну

Система життєзабезпечення Києва працює в штатному режимі, без електрики близько 30% споживачів - Кличко

У Києві унаслідок ракетних ударів постраждали 20 осіб, з них 14 госпіталізовані - Кличко

РФ здійснила пуски понад 20 крилатих ракет, 12 з них було збито засобами ППО - Залужний

ОСТАННЄ

У Миколаєві зруйновані два будинки і пошкоджені 12 - мер

У Запорізькій області унаслідок ракетного удару постраждали 4 людини, зокрема вагітна жінка і дитина - голова ОВА

Ракетний удар РФ навмисно націлений на житлові райони - Кулеба

Іще 140 українців звільнено з російського полону під час обміну

Система життєзабезпечення Києва працює в штатному режимі, без електрики близько 30% споживачів - Кличко

У Києві унаслідок ракетних ударів постраждали 20 осіб, з них 14 госпіталізовані - Кличко

РФ здійснила пуски понад 20 крилатих ракет, 12 з них було збито засобами ППО - Залужний

У 2023 році кожен російський злочинець отримає свій вирок - Подоляк про ракетний обстріл

Хмельницький атакований ракетами, поранені семеро людей, троє у важкому стані - ОВА

У КИЄВІ ТА НИЗЦІ ОБЛАСТЕЙ УЖЕ ОГОЛОСИЛИ ВІДБІЙ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА