Коордштаб: Україна повертає з полону важкопоранених та тяжкохворих захисників – черговий етап великого обміну

Фото: Коордштаб

У п’ятницю, 20 червня, завершився черговий етап великого обміну військовополоненими між Україною та Росією, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

"Сьогодні відбувся ще один етап обміну полоненими у категорії "важкопоранені та тяжкохворі". Згідно з домовленостями у Стамбулі, Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням президента України повернуто з російської неволі ще одну групу захисників, які мають важкі поранення та суттєві проблеми зі здоров’ям", – вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил безпілотних систем, а також Прикордонної служби та Нацгвардії.

"Усі визволені сьогодні захисники належать до солдатського та сержантського складу", - відзначили у штабі.

Крім того, серед звільнених знову є оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року.

Усі звільнені сьогодні оборонці мають поранення, або важкі медичні діагнози: епілепсія, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, проблеми із зором, хвороби опорно-рухового апарату, грижі, хронічні хвороби органів травлення. У багатьох визволених діагностовано втрату ваги.

Повернуті захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень та подальшого лікування і медичної реабілітації. Усі звільнені будуть забезпечені необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за час перебування у неволі.

"Обмінний процес відповідно до Стамбульських домовленостей триває. Точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення усіх етапів обміну", - додали у штабі.

"Найстаршому звільненому — 60 років. Багато хто перебував у полоні ще з 2022 року. Серед них є ті, чиї родини зверталися до Офісу омбудсмана. Наша інституція займалася захистом їхніх прав та скеровувала листи російській стороні", - повідомив також омбудсмен Дмитро Лубінець.

Домовленості щодо обміну військовополоненими були досягнуті в Стамбулі 2 червня. Обміну "всіх на всіх" підлягають дві категорії полонених - поранені та тяжкохворі, а також особи молодше 25 років. Обміни почалися 9 червня.