Окупанти обстріляли Миколаїв, пошкоджено житлові будинки, виникла пожежа

Російські окупанти обстріляли Миколаїв у суботу, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Якраз прильоти по місту у святковий день. Наразі відомо про пожежу, про жертви поки що невідомо. Виїхали 4 наряди МНС, уточнюємо деталі", - сказав Кім у своєму відеозверненні в телеграм-каналі, додавши, що "прильоти" відбулися в різних частинах міста.

Пізніше він додав, що окупанти обстріляли не тільки критичну інфраструктуру. "У багатьох містах просто в житлові сектори, готелі, гаражі, просто дороги", - написав Кім.

У свою чергу мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про пожежу і пошкодження житлових будинків у місті, а також постраждалих.

"Унаслідок прильотів в одному з районів міста виникла пожежа. Є пошкодження житлових будинків. За попередньою інформацією, є постраждалі. Відпрацьовуємо", - написав він у телеграм-каналі.