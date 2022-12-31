Події

11:16 31.12.2022

Окупанти влучили у відділення поліції в Лимані, поранений правоохоронець, повідомив Клименко

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Окупанти влучили у відділення поліції в Лимані, поранений правоохоронець, повідомив Клименко

Український поліцейський діставм травми внаслідок ракетного удару російськими окупантами по м. Лиман Донецької області в суботу, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"Російська ракета С-300 прицільно влучила в Лиманський відділ поліції Донецької області. Є потерпілий поліцейський. Травми - середньої тяжкості, йому надають медичну допомогу", - написав Клименко в Facebook.

Він проілюстрував повідомлення фотографіями пошкодженої двоповерхової будівлі відділу поліції і знищених автомобілів, припаркованих поруч з ним, а також врятованого прапора.

"Росія знищила будівлю, але не наш дух!... Переможемо – відбудуємося!", - наголосив Клименко.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що одна людина загинула і не менше чотирьох дістали поранень внаслідок обстрілів російськими окупантами Донецької області вночі і вранці в суботу. На Лиман, за його словами, припало 3 ракетних удари. "Знищено 2 будинки, пошкоджено будівлі підприємства. За попередньою інформацією, в місті один поранений", - написав він.

Теги: #поліція #обстріл #донецька_область

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