Події

11:14 30.12.2022

Кулеба про українсько-угорські відносини: Нічого не зміниться, доки Орбан залишатиметься прем'єром Угорщини

1 хв читати
Кулеба про українсько-угорські відносини: Нічого не зміниться, доки Орбан залишатиметься прем'єром Угорщини

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що у відносинах України з Угорщиною нічого не зміниться, доки прем'єр-міністром Угорщини залишається Віктор Орбан.

"І не зміниться (у відносинах - ІФ-У), поки Віктор Орбан залишатиметься прем'єр-міністром Угорщини, тому що він, скажімо так, обрав свій шлях", - сказав Кулеба в інтерв'ю "Зе Інтерв'юер".

Водночас міністр зазначив, що до 24 лютого він мав тісні відносини з угорським колегою Петером Сіярто.

"Я дійсно намагався перезавантажити українсько-угорські відносини, і він також демонстрував готовність, і в якихось речах ми навіть рухалися вперед. Після 24 лютого це єдиний міністр закордонних справ країн Євросоюзу, з яким я жодного разу не спілкувався. Я думаю, що цей факт говорить сам за себе", – наголосив Кулеба.

Теги: #оцінка #угорщина #кулеба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:42 27.12.2022
Мінекономіки України очікує обвалу нафтогазового прибутку РФ у 2023 році вдвічі

Мінекономіки України очікує обвалу нафтогазового прибутку РФ у 2023 році вдвічі

12:03 27.12.2022
Україна розраховує провести саміт з формули миру до кінця лютого з генсеком ООН як можливим посередником - Кулеба

Україна розраховує провести саміт з формули миру до кінця лютого з генсеком ООН як можливим посередником - Кулеба

19:10 26.12.2022
Законопроєкт про реформу містобудування розроблено з порушенням принципу прозорості та обліку громадської думки

Законопроєкт про реформу містобудування розроблено з порушенням принципу прозорості та обліку громадської думки

06:56 26.12.2022
Кулеба: Україні нададуть усю необхідну зброю, питання часу

Кулеба: Україні нададуть усю необхідну зброю, питання часу

16:55 25.12.2022
Глава МЗС Кулеба і посли України відвідали Миколаїв

Глава МЗС Кулеба і посли України відвідали Миколаїв

07:45 25.12.2022
Кулеба подякував держсекретарю США Блінкену за мобілізацію підтримки України

Кулеба подякував держсекретарю США Блінкену за мобілізацію підтримки України

19:33 23.12.2022
Монетарна політика НБУ втрачає контроль над інфляцією та трансмісією процентних ставок – ексголова Ради НБУ Данилишин

Монетарна політика НБУ втрачає контроль над інфляцією та трансмісією процентних ставок – ексголова Ради НБУ Данилишин

09:57 22.12.2022
Кулеба: Рішення Байдена відкриває двері для інших Patriot

Кулеба: Рішення Байдена відкриває двері для інших Patriot

07:29 22.12.2022
Кулеба про промову Зеленського в Конгресі: Нехай це надихне мільйони людей на захист того, що дорого – свободи

Кулеба про промову Зеленського в Конгресі: Нехай це надихне мільйони людей на захист того, що дорого – свободи

03:45 22.12.2022
Український народ продовжує надихати світ – Байден на зустрічі із Зеленським

Український народ продовжує надихати світ – Байден на зустрічі із Зеленським

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти обстріляли Семенівку Чернігівської області, одна людина загинула – К. Тимошенко

Дефіцит в енергосистемі в п'ятницю на рівні до ракетної атаки у четвер, складності на півдні та сході – "Укренерго"

Українська ППО за минулу добу знищила 58 крилатих ракет, чотири БПЛА та вертоліт – командування ПС ЗСУ

Удари України по військових об'єктах у глибокому тилу РФ демонструють неефективність російської ППО та посилюють критику російської влади – ISW

У ніч на п'ятницю ППО знищила 16 БПЛА "Shahed"

ОСТАННЄ

Майже 60% опитаних у "Дії" віддають перевагу святкуванню Різдва 25 грудня

З 1 січня 2023 року Хорватія приєднається до євро та шенгенської зон

Велика Британія передала Україні понад 1 000 металошукачів та 100 наборів для знешкодження вибухових пристроїв

Російські окупанти обстріляли Семенівку Чернігівської області, одна людина загинула – К. Тимошенко

У Київській області відбуваються тренування саперів, можливі звуки вибухів

В українців буде світло у новорічну ніч, сподівається заступник глави ОП Тимошенко

Порошенко пояснив, чому небезпечно відмовлятися від членства України в НАТО

Дефіцит в енергосистемі в п'ятницю на рівні до ракетної атаки у четвер, складності на півдні та сході – "Укренерго"

Українська ППО за минулу добу знищила 58 крилатих ракет, чотири БПЛА та вертоліт – командування ПС ЗСУ

Держтрейдер "ЕКУ" повернув "Енергоатому" 500 млн грн фіндопомоги

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА