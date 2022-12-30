Кулеба про українсько-угорські відносини: Нічого не зміниться, доки Орбан залишатиметься прем'єром Угорщини

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що у відносинах України з Угорщиною нічого не зміниться, доки прем'єр-міністром Угорщини залишається Віктор Орбан.

"І не зміниться (у відносинах - ІФ-У), поки Віктор Орбан залишатиметься прем'єр-міністром Угорщини, тому що він, скажімо так, обрав свій шлях", - сказав Кулеба в інтерв'ю "Зе Інтерв'юер".

Водночас міністр зазначив, що до 24 лютого він мав тісні відносини з угорським колегою Петером Сіярто.

"Я дійсно намагався перезавантажити українсько-угорські відносини, і він також демонстрував готовність, і в якихось речах ми навіть рухалися вперед. Після 24 лютого це єдиний міністр закордонних справ країн Євросоюзу, з яким я жодного разу не спілкувався. Я думаю, що цей факт говорить сам за себе", – наголосив Кулеба.