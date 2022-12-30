Балкер Neva із 25 тис. тонн пшениці з України прибув до Сомалі

Балкер Neva із 25 тис. тонн пшениці з України в рамках гуманітарної продовольчої програми Grain from Ukraine прибув до Берберського порту Сомалі.

"29 грудня, в рамках гуманітарної продовольчої програми Grain from Ukraine, судно NEVA прибуло до Берберського порту в Сомалі, доставивши 25 тис. тонн української пшениці. Зерно, що знаходиться на борту, - пряма допомога України для жителів Африканських країн, які перебувають на межі голоду", - написав Єрмак у своєму телеграмі.

Доставка вантажу здійснювалася за підтримки Всесвітньої продовольчої програми (WFP) та фінансової допомоги міжнародних партнерів – урядів Японії, Франції та Фінляндії.

Україна та міжнародні партнери об'єднують зусилля, щоб запобігти загостренню продовольчої кризи у світі.

На сьогодні до фінансування Grain from Ukraine приєдналося понад 30 країн (країни ЄС, США, Канада, Велика Британія, Японія, Корея, Катар) та міжнародних організацій. Вже залучено майже $190 млн внесків.

Як повідомлялося, судно Neva вийшло із порту "Одеса" 9 грудня. Neva став третім балкером у рамках ініційованої президентом України Володимиром Зеленським програми GrainFromUkraine.

На борту перших двох суден до Ефіопії, яка перебуває на межі голоду, відправлено 55 тис. тонн української пшениці. Це продовольство для майже 200 тис. чоловік на рік.

За даними Мінінфраструктури, з 1 серпня з портів "Великої Одеси" вийшли 533 судна, які експортували 13,3 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.