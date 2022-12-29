РФ випустила по українській території 69 ракет, силами оборони знищено 54 ракети

Російські окупанти у четвер, 29 грудня, під час чергового масованого обстрілу України застосували ракети та дрони-камікадзе, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Загалом, за попередніми даними, окупаційні війська застосували 69 ракет. Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, вночі на східному напрямку силами ППО було знищено 11 баражуючих "Shahed-131/136".

Як зазначають у ПС, масований ракетний удар розпочався близько 7:00. Ворог атакував Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555 із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс із Волгодонська Ростовської області та північного району Каспійського моря, а також крилатими ракетами "Калібр" із кораблів у Чорному морі.

Крім того, було здійснено до шести пусків крилатих ракет Х-22 і Х-32 із далеких бомбардувальників Ту-22М3 і два пуски протирадіолокаційних ракет Х-31П.

Також окупанти застосували зенітні керовані ракети С-300 щодо об'єктів інфраструктури прифронтових міст.