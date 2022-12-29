Події

15:55 29.12.2022

Єрмак впевнений у постачанні американської зброї, необхідної для перемоги України

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Єрмак впевнений у постачанні американської зброї, необхідної для перемоги України

 Голова Офісу президента України Андрій Єрмак упевнений у постачанні з боку США зброї, необхідної для перемоги України.

"Ми отримаємо все необхідне, щоб перемогти. Ця фраза звучала і в Білому домі, і в Конгресі. Фактор зброї - один із основних", - сказав Єрмак в інтерв'ю Наталії Мосейчук, оприлюдненому в четвер.

"Нас чують. Не все одразу відбувається. Але ми розпочинали з "Джавелінів", а отримали "Патріоти", - сказав він.

Відповідаючи на запитання кількості батарей "Patriot", які можуть бути поставлені, Єрмак відповів: "На цьому американці не зупиняться".

"Є стовідсоткова віра Америки у нашу перемогу. Це дорогого варте", - зазначив він.

Теги: #зброя #єрмак

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