Єрмак впевнений у постачанні американської зброї, необхідної для перемоги України

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак упевнений у постачанні з боку США зброї, необхідної для перемоги України.

"Ми отримаємо все необхідне, щоб перемогти. Ця фраза звучала і в Білому домі, і в Конгресі. Фактор зброї - один із основних", - сказав Єрмак в інтерв'ю Наталії Мосейчук, оприлюдненому в четвер.

"Нас чують. Не все одразу відбувається. Але ми розпочинали з "Джавелінів", а отримали "Патріоти", - сказав він.

Відповідаючи на запитання кількості батарей "Patriot", які можуть бути поставлені, Єрмак відповів: "На цьому американці не зупиняться".

"Є стовідсоткова віра Америки у нашу перемогу. Це дорогого варте", - зазначив він.