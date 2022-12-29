Події

07:19 29.12.2022

Уночі ворог обстріляв передмістя Запоріжжя, пошкоджено будинки та об'єкти інфраструктури

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Уночі ворог обстріляв передмістя Запоріжжя, пошкоджено будинки та об'єкти інфраструктури

У ніч проти четверга, 29 грудня, російські окупанти обстріляли передмістя Запоріжжя, зруйновано кілька будівель, пошкоджено газопровід та лінію електропостачання, без жертв, повідомив голова ОВА Олександр Старух.

"Уночі ворог укотре обстріляв передмістя Запоріжжя. Ракетами зруйновано кілька будівель, пошкоджено газопровід і лінію електропостачання. На щастя обійшлося без жертв", - написав він у телеграм-каналі в четвер уранці.

Раніше про обстріл двох приміських сіл повідомляв секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #обстріл

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