Пункти утилізації новорічних ялинок у Києві працюватимуть з 4 до 31 січня включно

У Києві з 4 до 31 січня включно працюватимуть 17 пунктів утилізації новорічних ялинок, повідомляє пресслужба КМДА у середу.

У різних районах столиці діятимуть 11 пунктів і ще шість - на територіях лісництв КП "Дарницьке ЛПГ" та КП "ЛПГ "Конча-Заспа", уточнила пресслужба.

У пунктах утилізації хвойні дерева подрібнюють на щепу, яка використовується для мульчування лунок вічнозелених рослин: узимку мульча допомагає захистити ґрунт від промерзання, а в теплу пору року - зберегти водний баланс.

У 2022 році кияни принесли на переробку 8,5 тисяч хвойних дерев.