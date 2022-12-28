Події

17:40 28.12.2022

Пункти утилізації новорічних ялинок у Києві працюватимуть з 4 до 31 січня включно

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Пункти утилізації новорічних ялинок у Києві працюватимуть з 4 до 31 січня включно

У Києві з 4 до 31 січня включно працюватимуть 17 пунктів утилізації новорічних ялинок, повідомляє пресслужба КМДА у середу.

У різних районах столиці діятимуть 11 пунктів і ще шість - на територіях лісництв КП "Дарницьке ЛПГ" та КП "ЛПГ "Конча-Заспа", уточнила пресслужба.

У пунктах утилізації хвойні дерева подрібнюють на щепу, яка використовується для мульчування лунок вічнозелених рослин: узимку мульча допомагає захистити ґрунт від промерзання, а в теплу пору року - зберегти водний баланс.

У 2022 році кияни принесли на переробку 8,5 тисяч хвойних дерев.

Теги: #утилізація #ялинки

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