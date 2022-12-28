Пам'ятник Катерині з центру Одеси після демонтажу буде передано до художнього музею - міськрада

Пам'ятник Катерині II із центру Одеси після закінчення процедури демонтажу буде передано до художнього музею, повідомляють в Одеській міськраді у середу.

"Сьогодні на виконання рішення Одеської міської ради розпочато демонтаж фігур "Засновникам Одеси", у народі відомих як пам'ятник Катерині II. Цей пам'ятник буде переданий до художнього музею відповідно до рішення сесії. Він, а також чотири постаті, які є пам'ятками національного значення", - сказав представник міськради у відеозверненні, оприлюдненому у телеграмі.

За його словами, у такий спосіб в Одесі "розпочинають важкий і довгий, проте необхідний процес переосмислення власної історії та звільнення від радянських та імперських міфів".