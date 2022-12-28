Госпсуд Києва відкрив справу про банкрутство "Кузні на Рибальському"

Господарський суд Києва відкрив справу про банкрутство ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" (Київ) за позовом компанії "Прокторемо Інвестментс Лімітед" ("ПІЛ", Proktoremo Investments Limited, Кіпр) про наявність заборгованості у розмірі 83,3 млн грн під час купівлі ТОВ "Ленд Девелопмент ЛТД Плюс".

Згідно з судовими матеріалами, які є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", постанову щодо відкриття справи про банкрутство суд ухвалив 19 грудня 2022 року.

За твердженнями заявника ("ПІЛ"), "Завод "Кузня на Рибальському" має заборгованість у загальному розмірі 83 млн 300,370 тис. грн, зокрема 83 млн 215,260 тис. грн становить основний борг. Така заборгованість виникла під час купівлі у "ПІЛ" 70% частки ТОВ "Ленд Девелопмент ЛТД Плюс", завод листом від 29 листопада 2022 року повідомив, що визнає заборгованість, проте не має коштів для її погашення.

Суд своєю постановою визнав наявність заборгованості у заводу у розмірі 83,3 млн грн, ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів, ввів процедуру розпорядження майном боржника, призначив арбітражного керуючого підприємством Сергія Боярчукова та постановив йому до 8 лютого 2023 року надати відомості про результати розгляду вимог кредиторів. Також суд установив термін до 20 лютого 2023 року для інвентаризації майна боржника.

Попереднє засідання суду призначено на 27 лютого 2023 року.

Як повідомлялося, восени 2018 року співвласник групи "ТАС" бізнесмен Сергій Тігіпко придбав у п'ятого президента України Петра Порошенка АТ "Завод "Кузня на Рибальському" (раніше - ПАТ "Ленінська кузня") - одне з відомих на ринку підприємств судпрому України.

До середини листопада 2018 року основним акціонером ПрАТ із пакетом у 73,9067% акцій приватизованого у 1995 році суднозаводу виступало ПАТ ЗНКІФ "Прайм Ессетс Капітал" (раніше - "Фонд "Петра Порошенка", Київ), другим за величиною акціонером із пакетом у 20,1280% акцій виступало ПАТ "ЗНКІФ "ВІК", яке сконцентрувало активи народного депутата Ігоря Кононенка.

Антимонопольний комітет України у 2019 році оштрафував ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" на 136 тис. грн за подання у 2018 році недостовірної інформації про зв'язок із сімома компаніями. Недостовірну інформацію було подано під час отримання дозволу на концентрацію Тігіпком опосередковано через "Евінз Лімітед" акцій "Заводу "Кузня Рибальському" у 2018 році.

Як ідеться у рішенні АМКУ, 18 жовтня 2018 року комітет надав дозвіл на концентрацію, ґрунтуючись на інформації про відносини контролю лише з ТОВ "Буд-Реновація" та ТОВ "Ленд Девелопмент ЛТД Плюс".

За даними НДУ на третій квартал 2022 року, у власності компанії Ewins Limited (Кіпр), із групи "ТАС", кінцевим бенефіціаром якої є Тігіпко, перебуває 94,0347% заводу.