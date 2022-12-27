Російські військові обстріляли пологове відділення у Херсоні: Медпрацівники та пацієнти перебували в укритті та не постраждали

Російські окупанти обстріляли пологове відділення лікарні у Херсоні, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Обстріляли місце, де сьогодні народилося 2 дитини. До атаки лікарі встигли завершити кесарів розтин. У закладі перебуває 5 жінок після пологів. Дивом ніхто не постраждав. І медики, і пацієнти перебували в укритті", - написав Тимошенко у телеграм-каналі.