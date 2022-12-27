Події

20:24 27.12.2022

Російські військові обстріляли пологове відділення у Херсоні: Медпрацівники та пацієнти перебували в укритті та не постраждали

1 хв читати
Російські військові обстріляли пологове відділення у Херсоні: Медпрацівники та пацієнти перебували в укритті та не постраждали

Російські окупанти обстріляли пологове відділення лікарні у Херсоні, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Обстріляли місце, де сьогодні народилося 2 дитини. До атаки лікарі встигли завершити кесарів розтин. У закладі перебуває 5 жінок після пологів. Дивом ніхто не постраждав. І медики, і пацієнти перебували в укритті", - написав Тимошенко у телеграм-каналі.

 

Теги: #херсон #обстріл #пологовий_будинок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:29 27.12.2022
У Херсоні вдалося повністю відновити газопостачання, електропостачання – на 83%, водопостачання – на 92%, тепло – на 76%.

У Херсоні вдалося повністю відновити газопостачання, електропостачання – на 83%, водопостачання – на 92%, тепло – на 76%.

15:21 27.12.2022
У Херсоні та ОТГ унаслідок обстрілів пошкоджено 18 шкіл та гімназій, 7 лікарень та поліклінік, 708 житлових будинків – міськрада

У Херсоні та ОТГ унаслідок обстрілів пошкоджено 18 шкіл та гімназій, 7 лікарень та поліклінік, 708 житлових будинків – міськрада

12:55 27.12.2022
Окупанти обстріляли Херсон, пошкоджено будівлі, постраждалих немає - голова обладміністрації

Окупанти обстріляли Херсон, пошкоджено будівлі, постраждалих немає - голова обладміністрації

10:31 27.12.2022
У Херсоні в середу почне працювати ринок, обстріляний у суботу з "Градів", - міськрада

У Херсоні в середу почне працювати ринок, обстріляний у суботу з "Градів", - міськрада

20:24 26.12.2022
Херсонський журналіст та режисер Антон Коломієць загинув під час боїв з окупантами на бахмутському напрямку

Херсонський журналіст та режисер Антон Коломієць загинув під час боїв з окупантами на бахмутському напрямку

17:44 26.12.2022
Окупанти обстріляли околиці с. Сидорівки Сумської області, втрат немає – ОК "Північ"

Окупанти обстріляли околиці с. Сидорівки Сумської області, втрат немає – ОК "Північ"

10:16 26.12.2022
Голова Сумської ОВА повідомив про 9 прильотів у прикордонні

Голова Сумської ОВА повідомив про 9 прильотів у прикордонні

09:14 26.12.2022
У прикордонному Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу поранено жінку

У прикордонному Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу поранено жінку

20:45 24.12.2022
До 68 людей зросла кількість постраждалих від російського ранкового обстрілу в суботу в центрі Херсона

До 68 людей зросла кількість постраждалих від російського ранкового обстрілу в суботу в центрі Херсона

19:25 24.12.2022
У Херсоні в результаті обстрілу РФ загинули 10 людей, 55 поранено

У Херсоні в результаті обстрілу РФ загинули 10 людей, 55 поранено

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На всій території України зберігається загроза ворожих ударів по об'єктах критичної інфраструктури – Генштаб ЗСУ

Міністр оборони Франції у середу прибуде до Києва

Прем'єр-міністерка Італії повідомила про розгляд питання надання систем ППО для захисту українського неба – Зеленський

БЕБ заарештувало залізну руду на 1,8 млрд грн, що належить прокремлівському олігарху

У Херсоні та ОТГ унаслідок обстрілів пошкоджено 18 шкіл та гімназій, 7 лікарень та поліклінік, 708 житлових будинків – міськрада

ОСТАННЄ

Кабмін продовжив на 2023 рік перехідний період із переоформлення допомоги на дітей під опікою та піклуванням - Шмигаль

Ситуація в енергосистемі покращилася, але високі ризики повторних ударів РФ до нового року

ДСНС оголосила конкурс на постачання 59 тис. тонн зерна в межах Grain from Ukraine - Мінагрополітики

Комендантська година на Одещині в новорічну ніч залишиться без змін

В Україні оновлено правила любительського і спортивного рибальства

У Львівській області судитимуть митника за хабар зі сприяння контрабандного вивезення золота

Поліція затримала двох "ворів у законі" за організацію та участь у "сходках"

У результаті російських атак в Україні вже знищено понад 35 тис. об'єктів

Створення наступального угруповання у Білорусі не спостерігається, ситуація контрольована - Держприкордонслужба України

На всій території України зберігається загроза ворожих ударів по об'єктах критичної інфраструктури – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА