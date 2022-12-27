В Україні оновлено правила любительського і спортивного рибальства

В Україні з 9 грудня набули чинності нові правила любительського, спортивного рибальства і підводного полювання, які також дозволять збільшити ефективність заходів щодо охорони та збереження біорізноманіття іхтіофауни українських водойм.

Як повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства у вівторок, останні 20 років українцям доводилося рибалити за морально застарілими та не відповідними законодавством правилами, тоді як їх нова редакція враховує кращі напрацювання країн Євросоюзу, рекомендації профільних наукових установ України, пропозиції громадськості та інших стейкхолдерів.

За даними відомства, у нових правилах:

- збільшено добову норму вилову риби (3 кг) на одну людину, розмір якої перевищує мінімально дозволені для вилову розміри;

- знято обмеження на вилов деяких малоцінних та інвазивних видів водних біоресурсів (карликовий (американський) сом, ротань-головешка, сонячний окунь, рапана тощо);

- дозволено вилов усіх водних біоресурсів, крім тих, що занесені до Червоної книги України, переліків регіонально рідкісних видів, що охороняються, та інших міжнародних природоохоронних списків;

- розповсюджено дію нових Правил на об’єкти природно-заповідного фонду, де така діяльність не заборонена статутом ПЗФ;

- збільшено з 5 до 7 дозволену кількість гачків;

- збільшено з 1 до 2 дозволену кількість гачків при вилові водних біоресурсів з берега за межами нерестовищ у період весняно-літньої нерестової заборони;

- зменшено кількість заборонених для рибальства місць (зокрема, дозволено рибальство у затоці "Галерна" Канівського водосховища та у гирлах річок, що впадають у Дністровське водосховище);

- зменшено заборонені для рибальства ділянки (зокрема, у нижніх б’єфах ГЕС дніпровських водосховищ з 10 та 5 км до 2 км);

- дозволено використовувати всі види водних біоресурсів в якості живої принади (живця), окрім видів, вилов яких заборонено.

За даними відомства, у нових правилах рибальства збільшено мінімальні дозволені до вилову розміри більшості водних біоресурсів; визначено заходи щодо дбайливого поводження з виловленими водними біоресурсами (зокрема, дбайливе підхоплення та звільнення водних біоресурсів від гачка); заборонено вилов із моторних суден із включеною силовою установкою з використанням більше однієї зброї вилову на одного рибалки.

Також встановлено нерестову заборону на вилов потічкової форелі в межах Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей з 1 вересня до 31 грудня, а також запроваджено нерестову заборону на вилов щуки з 15 лютого до 31 березня.

Крім того, у нових правилах рибальства змінено механізм визначення прилову молоді риб (прилов молоді дозволяється до 10% маси в межах добової норми улову); рибалки тепер повинні під час риболовлі мати засоби для вимірювання маси та довжини водних біоресурсів; встановлено заборону на вилов водних біоресурсів у темний час доби у внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах; встановлено заборону на вилов у межах охоронних зон, електричних мереж (зокрема, уздовж повітряних ЛЕП від 2 до 40 м залежно від їхньої напруги).