Створення наступального угруповання у Білорусі не спостерігається, ситуація контрольована - Держприкордонслужба України

Створення наступального угруповання з білоруського напрямку не спостерігається, Росія та Білорусь нагнітають ситуацію, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Ситуація на цьому напрямку (білоруського - ІФ-У) залишається повністю контрольованою. Вона дещо напружена в інформаційному полі. Підрозділи Білорусі, як і раніше, перебувають на посиленні кордону з нашою країною, проте ні кількість, ні характери дій цих підрозділів не змінюються. Білорусь і Росія постійно нагнітають ситуацію, наголошуючи на цьому напрямку. Водночас створення необхідного наступального угруповання, яке готове наразі здійснити вторгнення на територію України, не спостерігається", - сказав він на брифінгу в Медіацентрі "Україна" у Києві у вівторок.

Спікер додав, що головне завдання нині - зробити сильнішою оборону на цьому напрямку, щоб не допустити вторгнення підрозділів РФ чи Білорусі.

Демченко також наголосив, що підрозділи Держприкордонслужби та інші складові Сил оборони готові до розвитку ситуації у будь-якому варіанті.