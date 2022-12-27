Зеленський пропонує ВР на час війни розширити повноваження начальників ВА низки населених пунктів Миколаївської області

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді надати начальникам військових адміністрацій населених пунктів у Баштанському та Миколаївському районах Миколаївської області повноваження сільського, селищного, міського голови, їхніх рад та виконавчих комітетів.

Відповідний проєкт постанови №8305 зареєстровано у Верховній Раді в понеділок, повідомляє сайт парламенту.

Згідно з проєктом постанови, на час дії воєнного стану та 30 днів після його припинення або скасування начальники Горохівської сільської та Снігурівської міської військових адміністрацій Баштанського району, Первомайської селищної військової адміністрації Миколаївського району Миколаївської області наділяються повноваженнями відповідних сільських, селищних, міських комітетів.

У пояснювальній записці до проєкту постанови зазначено, що начальники ВА можуть затверджувати тимчасову структуру виконавчих органів відповідних сільської, селищної, міської рад (для працівників, посади яких не включені до тимчасових штатних розписів, оголошується простій або здійснюється їх переведення на рівнозначну чи нижчу посаду).

Апарати Горохівської сільської, Первомайської селищної, Снігурівської міської рад та їхні виконавчі комітети, інші виконавчі органи, комунальні підприємства, установи та організації відповідних територіальних громад підпорядковуються начальникам військових адміністрацій населених пунктів у Баштанському та Миколаївському районах Миколаївської області.