В Україні відключено від електроенергії 9 млн. людей – Зеленський

Станом на вечір понеділка близько 9 млн людей в Україні відключено від електроенергії, сказав у відеозверненні у понеділок увечері президент України Володимир Зеленський.

«Хочу подякувати всім працівникам енергетичних підприємств, усім ремонтним бригадам за те, що цієї суботи й неділі – у Святвечір і Різдво – вдалося дати людям більше енергії», - сказав він.

Звісно, зазначив Зеленський, дефіцити зберігаються. «Відключення тривають. Станом на цей вечір у різних регіонах України близько 9 мільйонів людей відключені. Але кількість і тривалість відключень усе ж поступово зменшується», - сказав він.

«Сьогодні я провів спеціальну нараду з урядовцями щодо ситуації в енергетиці та інфраструктурі. Готуємося до наступного року – і не лише до зимових місяців. Є загрози, які маємо усунути. Є кроки, які мають бути зроблені. І держава їх обов’язково зробить», – заявив він.