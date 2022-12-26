Події

22:36 26.12.2022

В Україні відключено від електроенергії 9 млн. людей – Зеленський

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В Україні відключено від електроенергії 9 млн. людей – Зеленський

Станом на вечір понеділка близько 9 млн людей в Україні відключено від електроенергії, сказав у відеозверненні у понеділок увечері президент України Володимир Зеленський.

«Хочу подякувати всім працівникам енергетичних підприємств, усім ремонтним бригадам за те, що цієї суботи й неділі – у Святвечір і Різдво – вдалося дати людям більше енергії», - сказав він.

Звісно, зазначив Зеленський, дефіцити зберігаються. «Відключення тривають. Станом на цей вечір у різних регіонах України близько 9 мільйонів людей відключені. Але кількість і тривалість відключень усе ж поступово зменшується», - сказав він.

«Сьогодні я провів спеціальну нараду з урядовцями щодо ситуації в енергетиці та інфраструктурі. Готуємося до наступного року – і не лише до зимових місяців. Є загрози, які маємо усунути. Є кроки, які мають бути зроблені. І держава їх обов’язково зробить», – заявив він.

Теги: #україна #відключення #е_е

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