Події

22:33 26.12.2022

Зеленський назвав ситуацію на Донбасі «важкою та болісною»

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Зеленський назвав ситуацію на Донбасі «важкою та болісною»

Президент України Володимир Зеленський назвав «важкою та болісною «ситуацію на Донбасі».

«Бахмут, Кремінна та інші напрямки на Донбасі, які потребують зараз максимуму сил і концентрації. Ситуація там важка, болісна. Окупанти витрачають усі доступні їм ресурси – а це значні ресурси, – щоб вичавити хоча б якесь просування», - сказав він у відеозверненні у понеділок.

"І я дякую всім нашим хлопцям, які стоять на позиціях, стоять міцно, і які все ж знаходять можливості, щоб не тільки нічого не втратити, а щоб вибивати окупантів, «мінусувати» їх", - сказав він.

Теги: #україна #донбас #ситуація #зеленський

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