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21:32 26.12.2022

Ердоган заявив про відкриття нового родовища природного газу в Чорному морі, загальні запаси газу в чорноморських родовищах Туреччини тепер дорівнюють 710 млрд кубометрів

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Ердоган заявив про відкриття нового родовища природного газу в Чорному морі, загальні запаси газу в чорноморських родовищах Туреччини тепер дорівнюють 710 млрд кубометрів

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив у понеділок про відкриття нового родовища природного газу у Чорному морі.

За його словами, з урахуванням знайденого родовища запаси природного газу в чорноморських родовищах Туреччини тепер дорівнюють 710 млрд кубометрів.

Ердоган уточнив, що нові запаси природного газу обсягом 58 млрд кубометрів були виявлені буровим судном "Фатіх" у родовищі Чайджума-1 на глибині 3023 метри.

 

 

 

Теги: #газ #туреччина #родовище

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