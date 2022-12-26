Ердоган заявив про відкриття нового родовища природного газу в Чорному морі, загальні запаси газу в чорноморських родовищах Туреччини тепер дорівнюють 710 млрд кубометрів

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив у понеділок про відкриття нового родовища природного газу у Чорному морі.

За його словами, з урахуванням знайденого родовища запаси природного газу в чорноморських родовищах Туреччини тепер дорівнюють 710 млрд кубометрів.

Ердоган уточнив, що нові запаси природного газу обсягом 58 млрд кубометрів були виявлені буровим судном "Фатіх" у родовищі Чайджума-1 на глибині 3023 метри.