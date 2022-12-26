Саакашвілі відмовився здавати тести на отруєння без участі західних медиків – глава МОЗ Грузії

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі відмовляється проходити токсикологічні дослідження без участі в експертизі зарубіжних фахівців, заявив глава грузинського МОЗ Зураб Азарашвілі.

"У держави є можливість подбати про здоров'я кожного в'язня, зокрема і Саакашвілі, але він відмовляється від проведення, зокрема, токсикологічних досліджень грузинськими експертами з бюро "Самхараулі" і наполягає на проведенні експертизи закордонними лікарями", - сказав Азарашвілі на брифінгу у понеділок.

Спеціальна слідча служба Грузії також у понеділок поширила заяву, в якій ідеться про те, що Саакашвілі відмовляється від проведення будь-яких тестів із виявлення токсикологічного отруєння співробітниками бюро експертизи імені "Самхараулі".

24 грудня адвокат експрезидента Шалва Хачапурідзе заявив про недовіру Саакашвілі лікарям клініки "Вівамед" та пенітенціарної служби.

"Саакашвілі у клініці "Вівамед", де він перебуває на лікуванні, у суботу відмовився пройти нові тести на виявлення в його організмі важких металів. Абсолютно незрозуміло, на підставі чого слідчий спеціальної слідчої служби Васіл Какашвілі мав намір сьогодні взяти проби волосся та нігтів Саакашвілі", – сказав журналістам Хачапурідзе.

22 грудня на судовому процесі у справі про можливе відтермінування тюремного покарання Саакашвілі американський лікар-психіатр Ерік Голдсміт заявив, що в серпні оглядав Саакашвілі й виявив у нього "швидко-прогресуючу деменцію на тлі отруєння організму важкими металами". На думку лікаря, перебування в такому стані пацієнта в ув'язненні протипоказано і його необхідно відправити на лікування за кордон.

Водночас голова правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклі Кобахідзе заявив минулого тижня журналістам, що Саакашвілі "бездарно симулює" тяжкий стан.

Черговий судовий процес у справі про можливе відтермінування тюремного покарання Саакашвілі відбудеться у Тбіліському міському суді 29 грудня.

Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня 2021 року. 1 жовтня його затримали у Тбілісі, після чого помістили до в'язниці у місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). 20 листопада Саакашвілі перевели у військовий госпіталь у місті Горі, де він припинив голодування. 12 травня поточного року Саакашвілі помістили до цивільної клініки "Вівамед" у Тбілісі, де він перебуває і зараз.

У Грузії Саакашвілі проходить у декількох кримінальних провадженнях. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення на його адресу сфальшованими.