Події

16:50 26.12.2022

Саакашвілі відмовився здавати тести на отруєння без участі західних медиків – глава МОЗ Грузії

2 хв читати
Саакашвілі відмовився здавати тести на отруєння без участі західних медиків – глава МОЗ Грузії

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі відмовляється проходити токсикологічні дослідження без участі в експертизі зарубіжних фахівців, заявив глава грузинського МОЗ Зураб Азарашвілі.

"У держави є можливість подбати про здоров'я кожного в'язня, зокрема і Саакашвілі, але він відмовляється від проведення, зокрема, токсикологічних досліджень грузинськими експертами з бюро "Самхараулі" і наполягає на проведенні експертизи закордонними лікарями", - сказав Азарашвілі на брифінгу у понеділок.

Спеціальна слідча служба Грузії також у понеділок поширила заяву, в якій ідеться про те, що Саакашвілі відмовляється від проведення будь-яких тестів із виявлення токсикологічного отруєння співробітниками бюро експертизи імені "Самхараулі".

24 грудня адвокат експрезидента Шалва Хачапурідзе заявив про недовіру Саакашвілі лікарям клініки "Вівамед" та пенітенціарної служби.

"Саакашвілі у клініці "Вівамед", де він перебуває на лікуванні, у суботу відмовився пройти нові тести на виявлення в його організмі важких металів. Абсолютно незрозуміло, на підставі чого слідчий спеціальної слідчої служби Васіл Какашвілі мав намір сьогодні взяти проби волосся та нігтів Саакашвілі", – сказав журналістам Хачапурідзе.

22 грудня на судовому процесі у справі про можливе відтермінування тюремного покарання Саакашвілі американський лікар-психіатр Ерік Голдсміт заявив, що в серпні оглядав Саакашвілі й виявив у нього "швидко-прогресуючу деменцію на тлі отруєння організму важкими металами". На думку лікаря, перебування в такому стані пацієнта в ув'язненні протипоказано і його необхідно відправити на лікування за кордон.

Водночас голова правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклі Кобахідзе заявив минулого тижня журналістам, що Саакашвілі "бездарно симулює" тяжкий стан.

Черговий судовий процес у справі про можливе відтермінування тюремного покарання Саакашвілі відбудеться у Тбіліському міському суді 29 грудня.

Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня 2021 року. 1 жовтня його затримали у Тбілісі, після чого помістили до в'язниці у місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). 20 листопада Саакашвілі перевели у військовий госпіталь у місті Горі, де він припинив голодування. 12 травня поточного року Саакашвілі помістили до цивільної клініки "Вівамед" у Тбілісі, де він перебуває і зараз.

У Грузії Саакашвілі проходить у декількох кримінальних провадженнях. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення на його адресу сфальшованими.

Теги: #саакашвілі #відмова #аналізи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:04 22.12.2022
Черговий судовий процес щодо відтермінування тюремного покарання Саакашвілі відбудеться 29 грудня

Черговий судовий процес щодо відтермінування тюремного покарання Саакашвілі відбудеться 29 грудня

22:02 20.12.2022
Україна ніколи не втручалася і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії - МЗС України про заяву: Приїзд Саакашвілі був "спецоперацією з втягування Тбілісі у війну"

Україна ніколи не втручалася і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії - МЗС України про заяву: Приїзд Саакашвілі був "спецоперацією з втягування Тбілісі у війну"

15:27 20.12.2022
Україна готова забезпечити лікування Саакашвілі – Подоляк

Україна готова забезпечити лікування Саакашвілі – Подоляк

06:02 20.12.2022
Зеленський закликав владу Грузії перевести Саакашвілі до закордонної клініки

Зеленський закликав владу Грузії перевести Саакашвілі до закордонної клініки

12:31 19.12.2022
В аналізах Саакашвілі знайшли ртуть, миш'як та свинець, заявляє незалежний лікар

В аналізах Саакашвілі знайшли ртуть, миш'як та свинець, заявляє незалежний лікар

20:48 15.12.2022
У МЗС України стурбовані погіршенням здоров'я Саакашвілі

У МЗС України стурбовані погіршенням здоров'я Саакашвілі

17:34 14.12.2022
Саакашвілі перервав голодування, причиною погіршення здоров'я назвав отруєння

Саакашвілі перервав голодування, причиною погіршення здоров'я назвав отруєння

21:07 12.12.2022
Лікарі обмежили Саакашвілі у курінні електронних сигарет

Лікарі обмежили Саакашвілі у курінні електронних сигарет

13:49 09.12.2022
Судовий процес у справі про можливе відстрочення тюремного покарання Саакашвілі перенесено на 14 грудня

Судовий процес у справі про можливе відстрочення тюремного покарання Саакашвілі перенесено на 14 грудня

10:21 21.11.2022
Саакашвілі спростував інформацію про нібито його отруєння у клініці

Саакашвілі спростував інформацію про нібито його отруєння у клініці

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" заявило про поширення в соцмережах фейкової інформації про відміну аварійних відключень

Україна закликає держави-члени ООН позбавити РФ статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з Організації в цілому - МЗС

Інфраструктуру Бахмута зруйновано на 60% - голова Донецької ОВА

Виробництво з виготовлення ракет "Іскандер", "Калібр" та Х-101 у РФ працює, але їх використання не можна порівняти з випуском на підприємствах - ПС ЗСУ

Ситуація з електро-, водопостачанням та опаленням на Херсонщині є задовільною – заступник голови облради

ОСТАННЄ

Очолювана депутатом Чернігівської міськради організація причетна до вивезення ухилянтів за кордон

"Укренерго" заявило про поширення в соцмережах фейкової інформації про відміну аварійних відключень

У Бериславському районі ексгумували тіла двох громадян, які загинули у квітні внаслідок обстрілу окупантів

Єрмак: Будемо системно працювати над тим, щоб санкції проти "Росатому" стали реальністю

Україна закликає держави-члени ООН позбавити РФ статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з Організації в цілому - МЗС

Інфраструктуру Бахмута зруйновано на 60% - голова Донецької ОВА

Hitachi Energy і "ДТЕК" доставили в Україну 52 трансформатори на заміну пошкодженим обстрілами РФ

У Раді зібрали необхідну кількість голосів для висловлення недовіри Пацкану

СБУ повідомила про підозру бойовику, який грабував мешканців Каховки

Виробництво з виготовлення ракет "Іскандер", "Калібр" та Х-101 у РФ працює, але їх використання не можна порівняти з випуском на підприємствах - ПС ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА