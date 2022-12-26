Україна закликає держави-члени ООН позбавити РФ статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з Організації в цілому - МЗС

Україна закликає держави-члени ООН відновити застосування Статуту у питанні легітимності перебування РФ в ООН, позбавити РФ статусу постійного члена Ради безпеки ООН та виключити її з ООН у цілому, заявили у Міністерстві закордонних справ України.

"Питання долі Росії в ООН має вирішуватися в загальному контексті її відповідальності за грубі порушення норм і принципів міжнародного права, а також за злочини, які вчиняються на території України, зокрема за воєнні злочини та злочини проти людяності, а також злочин геноциду", - йдеться у заяві.

У МЗС наголосили, що це лише питання часу, коли дії РФ дискредитують та зруйнують усю систему ООН.

"Україна закликає держави-члени ООН відновити застосування Статуту ООН у питанні легітимності перебування Російської Федерації в ООН, позбавити РФ статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з ООН у цілому", - закликали у відомстві.

У МЗС виходять із того, що усунення РФ із Ради Безпеки ООН не матиме зворотної сили щодо попередніх рішень цього органу і не спричинить анулювання або перегляду резолюцій Радбезу, ухвалених досі.

"Вважаємо, що керуючись принципом рівноправності членів ООН, Російська Федерація має пройти той же міжнародно-правовий шлях набуття членства в Організації, що й інші країни. При цьому повернення Російської Федерації до ООН у майбутньому може розглядатися лише за умови дотримання нею критеріїв членства ООН", - наголошується у заяві.

У відомстві також додали, що дотримання визначеної Статутом процедури відновить право кожної держави-члена проголосувати в Генеральній асамблеї з приводу доцільності прийняття РФ до складу ООН - статутного права, якого вони були позбавлені 31 рік тому.

"Лише після виконання Росією умов членства в Організації, що містяться в пункті 1 Статті 4 Статуту ООН, можна розглядати прийняття Росії в члени через рішення Генеральної Асамблеї ООН за рекомендацією Ради Безпеки ООН, як це передбачено пунктом 2 Статті 4 Статуту ООН", - ідеться в тексті.

Так, Україна ініціює комплексний процес, спрямований на досягнення цілей заяви і в цьому контексті готова до взаємодії з іншими країнами для спільного захисту Статуту ООН та міжнародного права від руйнівного впливу РФ.

У заяві наголошується, що розпад Радянського Союзу у грудні 1991 року залишив невирішеним питання міжнародних прав та обов'язків СРСР.

"З точки зору міжнародного права, неврегульованим залишається і питання статусу держави-члена ООН та постійного члена Ради Безпеки ООН, яким користується Російська Федерація. Росія хибно вважає питання врегульованим, посилаючись на те, що вже з 24 грудня 1991 року, а в публічній площині – з 31 грудня 1991 року в Радбезі ООН з'явилася табличка з її назвою. Насправді, відповідно до Статуту ООН для цього не було і досі немає жодних легітимних підстав", - пояснили у МЗС.

Так, Росія посіла крісло постійного члена Ради Безпеки ООН в обхід визначених Статутом ООН процедур.

У відомстві також зазначили, що чинний Статут ООН не містить слів "Російська Федерація". Їх немає, зокрема, у статті 23 Статуту, де перераховано постійних членів Ради Безпеки ООН.

"З юридичної та політичної точок зору може бути лише один висновок: Росія - узурпатор місця Радянського Союзу в Радбезі ООН", - заявили в МЗС.

Окрім того, Україна вважає сумнівним право РФ входити до складу ООН загалом, оскільки вона не відповідає основному критерію членства в Організації.

"Пункт 1 Статті 4 чітко зазначає, що членство в ООН відкрите для всіх миролюбних держав. Дії Російської Федерації протилежні поняттю "миролюбності". Три десятиліття її незаконного перебування в ООН позначені війнами та захопленням територій інших країн, силовою зміною міжнародно визнаних кордонів, намаганнями задовольнити загарбницькі та неоімперські амбіції", - йдеться у заяві.

У 1991 році Російська Федерація також 31 раз застосувала вето в Раді Безпеки ООН, що майже вдвічі більше, ніж будь-який інший постійний член Ради безпеки.