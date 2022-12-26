Кількість загиблих унаслідок обстрілу Кривого Рогу 16 грудня збільшилася до п'яти осіб

Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу 16 грудня зросла до п'яти осіб, повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

"Сьогодні у лікарні від отриманих під час вибуху ракети травм помер Анатолій Олександрович Калініченко, йому був 51 рік... Лікарі 10 днів боролися за його життя, зробили все, що могли. Але травми були критичні", - написав Вілкул у телеграм-каналі у понеділок.

Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих, зокрема про півторарічну дитину, а також про 13 поранених, серед яких четверо дітей.