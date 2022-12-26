Під час відновлення Миколаєва його жителі бажають покращити набережні, зелені зони та громадські простори

Експерти міжнародної архітектурної компанії OneWorks провели проміжний аналіз результатів опитування миколаївців щодо генерального плану. Найбільш гострими питаннями названо стан вулиць і тротуарів, доступ до набережних, якість зелених зон та громадських просторів.

"Головним документом для відновлення стане новий генплан, ми вже почали над ним працювати. До його розроблення завдяки Європейській економічній комісії ООН (UNECE) залучено OneWorks (Італія). Плюс ми співпрацюємо з урядом Данії і надали своїх консультантів з COWI. Тобто ми одночасно працюємо над візуальною і технічною частиною майбутнього генплану. І паралельно збираємо думки миколаївців, яким вони бачать місто майбутнього", - повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Як повідомили в пресслужбі мерії Миколаєва агентству "Інтерфакс-Україна", під час анкетування щодо майбутнього цього міста вже зібрано понад 13 тисяч анкет, у планах зібрати щонайменше 25 тис. думок. Охочих долучитися до обговорення генплану просять заповнити анкету.

Згідно з проміжним аналізом зібраних анкет, проведеним OneWorks, найвищий рівень задоволеності містян зафіксовано за показником "Quality of home/Якість житла". Якістю власного житла (до повномасштабного вторгнення) переважно чи повністю задоволені 70% миколаївців, які вже взяли участь в анкетуванні. Більше ніж половина опитуваних – 56,5% – задоволені районом свого проживання, водночас більше позитивних відповідей надали жителі Центрального району.

Транспортна система загалом задовольняє жителів мікрорайонів міста, крім Корабельного, де більше людей оцінили її негативно.

Організацією системи вивезення твердих побутових відходів задоволений 51% опитаних. Найкращий показник у Корабельного району.

Низка питань викликала переважно негативну оцінку.

Наголошується, що рівень безпеки у власному районі проживання задовольняє менше ніж половину опитаних миколаївців: 48% чоловіків та 45,5% жінок. Більше позитивних відповідей дали жителі Центрального району, негативних – Корабельного та Інгульського районів.

Більше ніж половина (53,5%) опитаних не задоволена якістю зелених зон та громадських просторів, доступ до набережних річок не задовольняє 58% респондентів.

Найболючішим питанням виявився стан вулиць і тротуарів, на нього відповіли негативно 64% респондентів, причому найбільше жителі Інгульського району.

Мер Миколаєва додав, що завдання анкетування – залучити до обговорення всіх охочих, у подальших планах – формування експертних груп за окремими напрямами.

"Наше завдання – не просто відновити Миколаїв, а створити місто, в якому люди розумітимуть, що вони впливають на його розвиток. З іншого боку, таке місто, щоб молодь, яка нині перебуває за кордоном, хотіла повернутися і бачила саме в Миколаєві свої перспективи", - сказав Сєнкевич.

Матеріал підготовлено за допомогою CFI, Французького агентства з розвитку ЗМІ, у рамках проєкту Hub Bucharest Project за підтримки Міністерства закордонних справ Франції