Події

20:45 24.12.2022

До 68 людей зросла кількість постраждалих від російського ранкового обстрілу в суботу в центрі Херсона

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До 68 людей зросла кількість постраждалих від російського ранкового обстрілу в суботу в центрі Херсона

Кількість постраждалих від російського ранкового обстрілу в суботу в центрі Херсона збільшилося до 68 осіб, повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич.

"Наразі маємо страшну цифру. На сьогодні відомо про 68 постраждалих унаслідок сьогоднішньої атаки російських окупантів на Херсонщину", - написав він у телеграм-каналі ввечері у суботу.

Кількість жертв російського терору залишається незмінною – 10 убитих.

Янушевич закликав мешканців Херсонської області евакуюватись.

"Особливо якщо ви проживаєте біля Дніпра. Ці райони найбільше страждають від російських обстрілів, тому там практично немає можливості забезпечити постійне тепло- та електропостачання", - зазначив він.

За його словами, для внутрішньо переміщених осіб із Херсона є вільні місця проживання в інших регіонах.

"Херсонська ОВА готова допомогти вам виїхати та облаштуватись на новому місці – звертайтесь на нашу гарячу лінію: 0800330951; 091 481 78 45", - додав голова ОВА.

Як повідомлялося, суботнього ранку окупанти здійснили обстріли із РСЗВ, мінометів, танків та артилерії по житлових кварталах у Херсонській області.

 

 

 

Теги: #херсон #жертви #обстріли

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