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20:50 23.12.2022

Зеленська обговорила з дружинами українських дипломатів підтримку вимушених переселенців за кордоном і надання Україні гуманітарної допомоги

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Зеленська обговорила з дружинами українських дипломатів підтримку вимушених переселенців за кордоном і надання Україні гуманітарної допомоги

Перша леді України Олена Зеленська у рамках щорічної конференції послів України обговорила з учасницями платформи "Дружини українських дипломатів" підтримку вимушених переселенців за кордоном і надання Україні гуманітарної допомоги.

Як повідомила пресслужба президента, окрема увага на зустрічі була приділена питанням якісної освіти для дітей українських переселенців.

"Україна бореться за збереження кожної своєї людини та сім'ї. Не дивно, що українці зараз воюють, волонтерять, працюють для перемоги цілими родинами. І в дипломатичній сфері так само", - сказала вона.

Також відбулася окрема зустріч першої леді із керівниками дипломатичних установ.

Зеленська подякувала представникам дипкорпусу за роботу і наголосила, що горда бути однією з учасниць цього дипломатичного фронту, зокрема, розповідаючи під час виступів у конгресі США та парламенті Британії про український спротив.

"Як і вся країна наші дипломати зараз пишуть нову історію України", - заявила перша леді.

Щорічна Конференція послів України тривала у Києві 22-23 грудня під гаслом "Війна та нові горизонти у світі".

Мета заходу – підбити підсумки поточного року в дипломатії та визначити ключові цілі на 2023 рік, втілення яких дозволить посилити стійкість та обороноздатність України, а також створить нові можливості для держави, бізнесу та громадян.

 

 

Теги: #гуманітарна_допомога #перша_леді

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