Після закінчення роботи над проєктом генплану Харкова його винесуть на обговорення городян,

Після закінчення роботи над проєктом генерального плану Харкова його винесуть на громадське обговорення, заявив мер міста Ігор Терехов.

При цьому, за його словами, наразі кошти з бюджету на розробку генплану Харкова не витрачаються.

"Зараз генплан створюється виключно коштом сім'ї лорда Фостера (британський архітектор і дизайнер Apple Park Норман Фостер - ІФУ) і жодна бюджетна копійка на нього не витрачена", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, генплан не передбачає будівництва нових багатоповерхових будівель.

"Не буде будівництва багатоповерхівок. Найбільш високі будівлі матимуть 6-7 поверхів. Генплан передбачає будівництво самодостатніх районів, де буде все. Все від дитячих садків, шкіл і медустанов до ринків чи супермаркетів", - написав Терехов.

Він також запевнив, що по закінченні роботи над проєктом Генплан буде винесено на обговорення городян.

"Коли роботу над Генеральним планом Харкова буде закінчено - ми винесемо його на обговорення городян. Не буде так, що ми почнемо його втілювати в життя без згоди мешканців Харкова", - пообіцяв Терехов.