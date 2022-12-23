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14:51 23.12.2022

Нідерланди виділять EUR2,5 млрд допомоги Україні – розмова Зеленського та Рютте

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Нідерланди виділять EUR2,5 млрд допомоги Україні – розмова Зеленського та Рютте

Президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення Нідерландів виділити EUR2,5 млрд як допомогу українській стороні.

"Провів важливу розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Подякував за рішення виділити 2,5 мільярда євро на допомогу Україні в боротьбі з агресором", - написав Зеленський у телеграмі у п'ятницю.

"Цінуємо підтримку Нідерландів! І далі працюємо разом над зміцненням обороноздатності, енергетичної стійкості, відновленням критичної інфраструктури", - додав глава держави.

Як зазначено на сайті президента України, новий пакет допомоги буде спрямований на підтримку у сфері безпеки, гуманітарної сфери, а також на відновлення критичної інфраструктури.

"Допомога Нідерландів дуже важлива для України. Вона посилює нашу обороноздатність і стійкість", – наголосив Зеленський.

Зеленський і Рютте обмінялися думками щодо подальших кроків у реалізації української формули миру. Президент також подякував за активну позицію Нідерландів у питанні відновлення справедливості щодо злочинів, вчинених РФ в Україні.

Співрозмовники скоординували кроки на 2023 рік для відсічі агресору та досягнення перемоги України.

Глава держави також поінформував про наслідки останніх російських атак на енергетичні об'єкти в Україні та подякував за оперативну допомогу Нідерландам із високовольтними трансформаторами та іншим обладнанням для відновлення роботи критичної інфраструктури. Зеленський наголосив на надзвичайній важливості подальшої допомоги з боку партнерів зі стабілізації роботи української енергосистеми та проходження зимового періоду.

Теги: #україна #допомога #нідерланди

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