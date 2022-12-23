У результаті обстрілів у Донецькій області за добу загинуло чотири людини, ще семеро отримали поранення

Минулої доби російські окупанти під час обстрілів у Донецькій області вбили 4 особи, 7 – отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 22 грудня росіяни вбили 4 мирних мешканців Донбасу: 2 у Часовому Яру та 2 у Бахмуті. Ще 7 людей в області отримали поранення", - написав Кириленко у телеграм-каналі у п'ятницю.

Глава ОВА зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.