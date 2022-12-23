Події

07:23 23.12.2022

Остаточне затвердження $45 млрд допомоги США Україні на 2023 р. очікується вже 23 грудня

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Остаточне затвердження $45 млрд допомоги США Україні на 2023 р. очікується вже 23 грудня

Очікується, що федеральний бюджет США на 2023 рік, який передбачає допомогу Україні на суму майже $45 млрд, буде затверджений у Палаті представників до кінця п'ятниці 23 грудня, після чого до кінця доби його має підписати президент США, повідомила посол України США Оксана Маркарова.

"Сьогодні Сенат 68 голосами "за" ухвалив зведений закон про бюджет США на 2023 рік (OMNIBUS), загальною сумою 1,7 трлн $. Частиною OMNIBUS є Закон про додаткове фінансування Україні на 2023 рік (The Ukraine Supplemental Appropriations Act, 2023), який передбачає виділення 45 млрд $ Україні, що на 7,3 млрд дол. США більше, ніж містив первинний бюджетний запит Адміністрації Президента США до Конгресу. Ухвалення OMNIBUS в Палаті представників очікується до кінця п’ятниці 23 грудня, після чого до кінця доби його має підписати Президент США", написала вона на фейсбук-сторінці.

Маркарова також опублікувала розподіл коштів згідно із Законом про додаткове фінансування України на 2023 рік:

Оборонна допомога ($28,4 млрд)

- 9 млрд дол. у рамках Ініціативи надання безпекової допомоги Україні (Ukraine Security Assistance Initiative). Також надає можливість Міністру оборони США приймати внески від країн-партнерів на підтримку України;

- 11,88 млрд дол. на поповнення американських запасів обладнання, що надіслано до України через президентський drawdown;

- 6,98 млрд дол. на Європейське Командування операцій та пов’язану діяльність – для підтримки місій, розвідувальну підтримку, оплата праці, обладнання тощо;

- 6 млн дол. для Генерального Інспектора Міністерства оборони США. Закон вимагає звіту Генерального Інспектора щодо використання передбачених у Законі коштів, а також вимагає звіту від Міністерства оборони США щодо вижитих заходів для забезпечення посиленого контролю за кінцевим використанням обладнання, наданого Україні.

– Збільшення граничної суми оборонного обладнання для України, яке Президент США має повноваження передавати Україні, до 14,5 млрд. дол. та надання 560 млн. дол. Державному департаменту США для безпекової допомоги Україні та іншим союзникам.

Економічна допомога ($13,37 млрд)

– 13,37 млрд дол. економічної та бюджетної підтримки для Уряду України, включно з підтримкою енергетичної безпеки України та інших критичних інфраструктурних потреб, а також для допомоги іншим країнам, на які вплинула ситуація в Україні.

Гуманітарна допомога ($4,92 млрд)

- 2,47 млрд дол. у вигляді гуманітарної допомоги для забезпечення гострих гуманітарних потреб України, українських біженців та інших незахищених верств населення.

- 2,4 млрд дол. Міністерству охорони здоров'я і соціальних служб США для допомоги українцям, які прибувають до США як біженці, зокрема на житло, мовні курси, перекваліфікацію тощо;

- 50 млн дол. на гранти за програмою Food for Peace;

- 5 млн дол. на програму McGovern-Dole Продовольство для освіти та дитячого харчування;

Інші видатки ($600 млн)

- 166 млн дол. для Державного департаменту та USAID для реагування на ситуацію в Україні, включаючи 13,5 млн. дол. для офісів Генеральних інспекторів Держдепартаменту та USAID для нагляду за виконанням заходів з допомоги Україні;

- 300 млн дол. Міністерству енергетики США для просунутих ядерних реакторів та ядерного палива для підвищення енергетичної безпеки та незалежності;

- 126,3 млн дол. Національній Адміністрації ядерної безпеки для підготовки до та реагування на потенційний ядерні та радіологічні інциденти в Україні;

- 7,5 млн дол. для Офісу з підзвітності уряду з метою забезпечення нагляду за наданою американською допомогою Україні.

- 1 млн дол. РНБ США для підтримки операційних потреб Білого дому, пов’язаних з Україною.

Як повідомлялося, Сенат США в четвер, 22 грудня, проголосував за проєкт бюджету на 2023 рік на суму $1,7 трлн, який містить чергову допомогу Україні в розмірі близько $45 млрд.

 

 

 

Теги: #сша #україна #допомога

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