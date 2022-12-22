Події

20:42 22.12.2022

Зеленський привітав дипломатів зі святом

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Зеленський привітав дипломатів зі святом

Президент України Володимир Зеленський привітав дипломатів України з професійним святом.

"Сьогодні українські дипломати відзначають своє професійне свято. Завдяки ефективній роботі наших дипломатів Україна міцно тримає позиції на міжнародній арені та відкриває нові горизонти", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

"Я вітаю кожного та кожну, хто бореться за Україну та українців на міжнародних майданчиках та іноземних столицях, просуває інтереси нашої держави у світі, захищає наших співвітчизників за кордоном", - написав також президент.

 

 

 

Теги: #вітання #дипломати #зеленський

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