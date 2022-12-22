Співробітника розвідки Німеччини затримано за підозрою у шпигунстві на користь РФ

Влада ФРН затримала в середу в Берліні співробітника Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) за підозрою у шпигунстві на користь Росії, передає у четвер "Хандельсблатт".

"BND викрила власного співробітника, який, ймовірно, працював на Росію. Генеральна прокуратура ФРН повідомила в четвер, що Федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини напередодні провело його затримання", - повідомляє газета.

За даними слідства, затриманий раніше цього року передавав інформацію російським спецслужбам, але яку саме не повідомляється.

У свою чергу видання t-online повідомляє, що у квартирі підозрюваного, а також на двох об'єктах BND пройшли обшуки.

Співробітник BND у четвер постав перед суддею, його обвинувачують у державній зраді.

Керівник BND Бруно Каль запевнив, що у зв'язку із цією справою у службі проходить внутрішня перевірка. Він пообіцяв співпрацювати зі слідчими органами для прояснення обставин інциденту, але поки що відмовився оприлюднювати деталі справи.