Макрон вважає малоймовірним вступ України до НАТО

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що вступ України до НАТО – "не найбільш імовірний сценарій".

"Незалежно від того, чи вступить Україна до НАТО, — а це не найбільш імовірний сценарій, — проте їй доведеться надати надійніші гарантії безпеки, оскільки вона зазнала нападу з боку Росії", — сказав він в інтерв'ю французькій щоденній газеті Le Monde, американській Wall Street Journal та ліванській An Nahar.

Також Макрон наполягає на необхідності надання "безпекових гарантій" і РФ після закінчення війни.

Крім того, Макрон заявив, що Європа має відігравати активнішу роль у НАТО, "зменшуючи свою залежність від США та розвиваючи власний оборонний потенціал, щоб забезпечити мир у регіоні".

Водночас він наголосив, що не вважає своє прагнення розвивати європейську оборону альтернативою НАТО.