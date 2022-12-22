Події

07:06 22.12.2022

Будівлю ЄК, головну ялинку в Болгарії та Чернінський палац у Чехії на знак солідарності з Україною відключили від освітлення

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Будівлю Європейської комісії (ЄК), головну різдвяну ялинку в Софії (Болгарія) та Чернінський палац (Чехія) вимкнули на час від освітлення на знак солідарності з блекаутом в Україні в результаті масованих російських ракетних та атак дронами.

"Шановний Володимире Зеленському, ви закликали світ сьогодні ввечері вимкнути світло на знак солідарності з українським народом. Щоб запалити проблиск світла в їхніх серцях. Ми вас почули", - написала президент ЄК Урсула фон дер Ляєн у мікроблозі Твіттер.

За її словами, "Росія продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі, щоб занурити Україну в пітьму".

Крім того, на знак солідарності з Україною новорічно-різдвяне освітлення відключила Болгарія на головній ялинці столиці.

"Столиця Болгарії приєдналася до кампанії "LightUpUkraine" і на символічні кілька хвилин відключила висвітлення головної ялинки на знак солідарності з народом України", - йдеться у повідомленні посольства України у Болгарії.

Також до флешмобу приєдналася Чехія.

"Ми приєдналися до заходу "Світло для України", організованого МЗС України, та відключили освітлення Чернінського палацу. Хочемо показати, в якій темряві зараз опинилися українці. Але темрява ніколи не переможе – Україна переможе!", - зазначили у пресслужбі чеського зовнішньополітичного. відомства.

 

 

 

 

 

Теги: #україна #світло #європа #відключення

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