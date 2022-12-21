JYSK відкриє новий магазин у ТЦ "Прут" у Коломиї

Мережа магазинів меблів та товарів для дому JYSK відкриє новий магазин у торговому центрі "Прут" у Коломиї (Івано-Франківська обл.), повідомив регіональний менеджер JYSK в Україні Євген Іваниця.

"Угоду оренди укладено на 10 років. Відкриття магазину JYSK площею 1315 кв. м заплановано на травень 2023 року", - повідомив він у linkedin.

JYSK – частина данської сімейної групи Lars Larsen Group із загальним обігом EUR5,3 млрд у 2020/21 фінансовому році. Обіг JYSK у 2021/22 фінроку становив 4,87 млрд євро.

На міжнародному ринку мережа JYSK налічує понад 3,2 тис. магазинів у 48 країнах, переважно у Європі. В Україні станом на грудень 2022 року мережа налічувала 83 магазини.