Кличко передав захисницям із 112-ї бригади тероборони Києва комплекти жіночої військової форми

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у заході "Women of Ukraine – Heroes of the World", присвяченому жінкам в українській армії, та передав 48 комплектів військової жіночої форми захисницям із 112-ї окремої бригади територіальної оборони Києва, повідомляється на сайті міського голови у середу.

"Сьогодні є велика проблема із забезпеченням наших захисниць жіночою військовою формою та амуніцією. Тому що чоловіча для них – не дуже зручна та недостатньо функціональна", – зазначив мер української столиці.

Він подякував засновникам проєкту Arm Women Now, які розробили та розпочали виробництво комфортної амуніції для жінок-військовослужбовиць.

"Arm Women Now вже передали понад півтори тисячі комплектів такої амуніції жінкам-військовослужбовицям. І ті високо оцінили її якість та функціональність. Це форма для різної пори року, до комплекту входять і жіночі бронежилети. Є навіть амуніція для вагітних", - розповів Кличко.

Як зазначається у повідомленні, жіноча форма проходить офіційне тестування у Міністерстві оборони України. Це перший крок для впровадження змін і затвердження стандарту жіночої військової форми у майбутньому.

У Збройних силах України наразі служать понад 57 тисяч жінок. Понад 5 тисяч із них воюють на передовій.