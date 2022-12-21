На допомогу волонтерам, які допомагають постраждалим від війни, буде виділено ще $20 млн - ООН

Гуманітарний координатор в Україні Деніз Браун оголосила про надання додаткових $20 млн з Українського гуманітарного фонду (UHF) для підтримки понад 300 організацій громадянського суспільства, громадських організацій і волонтерських груп, які працюють для підтримки людей, постраждалих унаслідок війни в Україні, повідомляється на сайті ООН.

"Робота, яку вони виконують, вражає. Проте через 10 місяців їхні ресурси вичерпані, і їм потрібна допомога, щоб продовжувати надавати життєво важливу допомогу народу України", - сказала Браун.

Завдяки цій новій виплаті гуманітарні фонди, якими керує OCHA, виділять понад $252 млн на операції з порятунку життя в Україні від початку вторгнення РФ 24 лютого, зокрема $192 млн від UHF і $60 млн від Центрального фонду реагування в надзвичайних ситуаціях (CERF).

Понад $55 млн було спрямовано на проєкти й організації, що підтримують лікарні, центри для внутрішньо переміщених осіб та інші критично важливі об'єкти генераторами.