Події

06:50 21.12.2022

Зеленський може відвідати Білий Дім у середу

1 хв читати
Зеленський може відвідати Білий Дім у середу

Президент України Володимир Зеленський може в середу відвідати Білий Дім та зустрітися з президентом США Джо Байденом, повідомляє CNN із посиланням на два джерела, обізнаних із ходом планування.

"Президент Джо Байден і президент України Володимир Зеленський планують зустрітися в Білому домі в середу, що стане несподіваним візитом, який співпаде з наміром адміністрації направити країні новий пакет оборонної допомоги, який включатиме ракетні системи Patriot", - сказано в повідомленні, опублікованому на сайті у ніч на середу.

Зазначається, що візит буде першою поїздкою Зеленського за межі України від початку повномасштабного російського вторгнення.

CNN повідомляє, що "Білий дім відмовився коментувати можливий візит, оголошення Байдена або нові оголошення про допомогу в сфері безпеки".

Офіційного підтвердження візиту станом на 00:00 21 грудня немає.

 

 

 

Теги: #сша #візит #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:52 21.12.2022
Спікер Палати представників США закликає членів Конгресу бути присутніми на засіданні в середу

Спікер Палати представників США закликає членів Конгресу бути присутніми на засіданні в середу

21:56 20.12.2022
Зеленський назвав цей тиждень важливим для того, щоб пройти зиму і наступний рік

Зеленський назвав цей тиждень важливим для того, щоб пройти зиму і наступний рік

16:14 20.12.2022
Україна отримала $2 млрд грант США - Мінфін

Україна отримала $2 млрд грант США - Мінфін

15:15 20.12.2022
На ваших плечах – захист не Донбасу, а України – Зеленський військовим у Бахмуті

На ваших плечах – захист не Донбасу, а України – Зеленський військовим у Бахмуті

15:01 20.12.2022
Зеленський підписав закон щодо вдосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді КС

Зеленський підписав закон щодо вдосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді КС

14:34 20.12.2022
Українські військові в Бахмуті попросили Зеленського передати прапор України "побратимам в Америці"

Українські військові в Бахмуті попросили Зеленського передати прапор України "побратимам в Америці"

14:24 20.12.2022
Депутат бундестагу Лінднер прибув із візитом до Києва

Депутат бундестагу Лінднер прибув із візитом до Києва

12:52 20.12.2022
Зеленський відвідав Бахмут і нагородив військовослужбовців - Міноборони

Зеленський відвідав Бахмут і нагородив військовослужбовців - Міноборони

06:56 20.12.2022
Трамп заявив, що його хочуть притягнути до відповідальності за штурм Капітолію, щоб зірвати його передвиборчу кампанію

Трамп заявив, що його хочуть притягнути до відповідальності за штурм Капітолію, щоб зірвати його передвиборчу кампанію

06:28 20.12.2022
Комітет Конгресу, який розслідує штурм Капітолію, радить Мін'юсту США порушити кримінальну справу стосовно Трампа

Комітет Конгресу, який розслідує штурм Капітолію, радить Мін'юсту США порушити кримінальну справу стосовно Трампа

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський назвав цей тиждень важливим для того, щоб пройти зиму і наступний рік

Синод УПЦ (МП) закликав Зеленського розблокувати діяльність релігійних організацій, які потрапили під санкції РНБО, та "забезпечити право на свободу совісті"

The New York Times внесла книгу про культурну спадщину України до переліку найкращих арт-видань 2022 року

Окупанти продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі України, перекидають особовий склад, озброєння та військову техніку з Далекого Сходу

Резніков: На наступний рік укладено багато контрактів на постачання Україні необхідної зброї та амуніції

ОСТАННЄ

Увечері у вівторок окупанти обстріляли Курахове, поранена одна людина

21 грудня: Цей день в Україні та в світі

Україна повернула ще трьох дітей, депортованих до РФ

Франція нещодавно поставила в Україну ЗРК Crotale і відправить САУ Caesar на початку 2023 року

Київ поки що не може розраховувати на повернення до графіків відключення е/е

Перша леді представила новий розділ на порталі "Дія" – "Дія. Безбар'єрність"

Синод УПЦ (МП) закликав Зеленського розблокувати діяльність релігійних організацій, які потрапили під санкції РНБО, та "забезпечити право на свободу совісті"

The New York Times внесла книгу про культурну спадщину України до переліку найкращих арт-видань 2022 року

Кабмін створив Координаційний штаб з питань розгортання Пунктів незламності

Кабмін пропонує скасувати дію Угоди з РФ та Білоруссю про співпрацю в галузі трудової міграції та соцзахисту трудящих-мігрантів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА