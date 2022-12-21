Зеленський може відвідати Білий Дім у середу

Президент України Володимир Зеленський може в середу відвідати Білий Дім та зустрітися з президентом США Джо Байденом, повідомляє CNN із посиланням на два джерела, обізнаних із ходом планування.

"Президент Джо Байден і президент України Володимир Зеленський планують зустрітися в Білому домі в середу, що стане несподіваним візитом, який співпаде з наміром адміністрації направити країні новий пакет оборонної допомоги, який включатиме ракетні системи Patriot", - сказано в повідомленні, опублікованому на сайті у ніч на середу.

Зазначається, що візит буде першою поїздкою Зеленського за межі України від початку повномасштабного російського вторгнення.

CNN повідомляє, що "Білий дім відмовився коментувати можливий візит, оголошення Байдена або нові оголошення про допомогу в сфері безпеки".

Офіційного підтвердження візиту станом на 00:00 21 грудня немає.