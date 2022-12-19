Ворог збільшив кількість о/с у Мелітопольському районі

Російські війська збільшили кількість особового складу у Мелітопольському районі Запорізької області, повідомляє Генеральний штаб України.

"Збільшилася кількість загарбників у населених пунктах Мелітопольського району", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що, російські окупанти також розглядають можливість залучення до участі в бойових діях колишніх поліцейських, які перейшли на бік ворога.

У Генштабі зазначили, що окупанти продовжують обшуки населення на тимчасово захоплених територіях Донецької та Запорізької областей. Особлива увага приділяється мобільним телефонам і смартфонам.