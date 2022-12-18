Події

12:44 18.12.2022

Атомні станції вийшли на планову потужність після обстрілу 16 грудня - "Укренерго"

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Атомні станції вийшли на планову потужність після обстрілу 16 грудня - "Укренерго"

Атомні станції України, виробництво електроенергії якими було обмежено внаслідок 9-ї масованої атаки російських терористів по енергосистемі України 16 грудня, вийшли на планову потужність, енергосистема продовжує відновлюватися.

"Атомні станції вийшли на планову потужність. Виняток - окупована Запорізька АЕС продовжує перебувати в режимі зупинення блоків", - йдеться в повідомленні НЕК "Укренерго" в телеграм-каналі в неділю.

Водночас у компанії зазначили, що обсяги споживання порівняно з суботою через похолодання збільшилися, що вплинуло на показники дефіциту в системі.

Усім обленерго доведено ліміти споживання, в разі перевищення яких можуть застосовуватися аварійні відключення, зазначили в НЕК.

Водночас там наголосили, що аварійно-відновлювальні роботи тривають як на високовольтних і розподільних мережах, так і на електростанціях, хоча і посилюються складними погодними умовами.

Теги: #аес #потужності

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